На Львовщине задержан педофил, которого подозревают в 19 случаях изнасилований и совращений детей

В селе Жовква Львовской области сотрудники Нацполиции задержали подозреваемого в педофилии. 64-летний мужчина совершал развратные действия и сексуальное насилие в отношении 19-ти детей и подростков от 8 до 13 лет.

Об этом сообщили журналисты издания Zaxid.net, ссылаясь на окружную прокуратуру Львовской области. Правоохранители буквально поймали мужчину "на горячем", когда он полностью разделся перед 11-летним мальчиком.

Во время обысков следователи обнаружили личный дневник подозреваемого. В нем он в подробностях рассказывал о детях, с которыми совершал действия сексуального характера, а также суммы денег, заплаченные им впоследствии.

Подозреваемый еще в 90-х годах был замечен за странным отношениям к детям. В то время он был школьным учителем, преподавал русский язык и литературу. Школьники жаловались на него родителям, но обращений в полицию никто тогда не делал.

Пенсионера будут судить сразу по четырем статьям УК: развращение несовершеннолетних, сексуальное насилие, принуждение к вступлению в сексуальную связь и изнасилование лица, которому не исполнилось 14 лет. В случае доказанной вины, ему грозит тюрьма на пожизненный срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Житомирщине задержали 25-летнего молодого человека, который изнасиловал малолетнего мальчика. Педофил вывез в поле несовершеннолетнего соседа и надругался над ребенком.