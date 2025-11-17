На Львовщине ветерана 'Азова' и его жену избили из-за 'шума от костылей': инцидент возмутил сеть

В городе Винники Львовской области семья переселенцев из Запорожской области жестоко избила раненого ветерана полка НГУ "Азов" и его жену. Военный получил ранение во время контрнаступления 2023 года.

Об этом сообщил сам боец под псевдонимом "Бес" в своих соцсетях. Причиной выступил шум от костыля, который, якобы, мешал соседям.

В своем заявлении военный утверждает, что он был ранен в ногу в 2023 году на Запорожском направлении. Сам он прибыл в город на лечение, где ему должны были провести сложную операцию по ампутированию стопы.

"Ранение было тяжелым - два ВОГа попали в ноги. Левая нога получила наибольшее повреждение. Все это время я проходил лечение, пытались спасти ногу, но, к сожалению, полностью ее спасти не удалось - в ближайшую неделю планируется ампутация стопы. Мы переехали во Львов, а именно в Винники, чтобы быть ближе к больнице", - пишет он.

Кадры конфликта, который быстро перерос в драку разлетелись по сети. К супругам в квартиру пришли соседи, которые начали жаловаться на якобы чрезмерный шум. Несовершеннолетний сын семьи, который якобы является инвалидом, ударил парня по голове его же собственным костылем, нанеся травмы, и избил его жену. Пострадавшему пришлось накладывать швы.

"До нас в квартире никто раньше не жил. Неоднократно мы получали жалобы на то, что якобы мешаем соседям из-за наших передвижений, громких разговоров, перемещения мебели или включенного телевизора на 10-й громкости. Соседка постоянно жалуется на людей напротив, мол, они бьют своего ребенка, и он плачет, когда его ведут купаться. Но на этот раз она пришла не одна, а со своим отцом и несовершеннолетним сыном, который, по их словам, является инвалидом. Именно он нанес мне удары по голове моей же палкой, в результате чего мне наложили 4 шва, а потом еще избил мою жену. Они пытались попасть в квартиру и постоянно нам угрожали. Все они являются ВПЛ из Запорожья", - сообщил он.

В своем обращении военный попросил придать этому случаю "большую огласку", чтобы в полиции не "спустили дело на тормозах", как они пытались сделать, когда их "доставили ночью в отдел полиции, где мы находились до самого утра".

Нападение на военного в полиции не комментировали.

