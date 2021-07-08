На Львовщине вандал устроил погром на кладбище. Фото

Во Львовской области в городе Стрый 20-летний парень устроил погром на местном кладбище. Он повалил несколько надгробных крестов и повредил памятники.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ в регионе, на место происшествия прибыл наряд патрульной полиции. При обследовании территории кладбища правоохранители заметили мужчину, который как раз пытался повалить один из крестов на месте захоронения сечевых стрельцов. При виде полицейских, он попытался скрыться, но его догнали и задержали.

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Злоумышленником оказался местный житель. Предварительно установлено, что он повредил 59 надгробных крестов и памятников.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.297 Уголовного кодекса Украины. Задержанному украинцу грозит ограничение свободы от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Позняковском кладбище подростки нашли тело неизвестного мужчины. Он был убит при помощи надгробного креста с одной из могил.