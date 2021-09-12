На Львовщине в ДТП погибла 17-летняя девушка. Фото и детали трагедии

Ночью 12 сентября возле села Колоденцы на Львовщине попал в аварию автомобиль марки Renault Laguna, в салоне которого находилось пять человек. На месте погибла несовершеннолетняя девушка, еще три человека получили травмы.

Оказалось, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом информирует ГУ Нацполиции во Львовской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

ДТП произошло около часа ночи в воскресенье на автодороге Львов – Луцк. Предварительно, 22-летний львовянин не справился с управлением, в результате этого авто выехало на обочину и перевернулось.

Кроме водителя, в салоне легковушки было четверо пассажиров – жители одного из сел Львовщины. В частности, 17-летняя девушка, которая от полученных в аварии травм скончалась на месте. А также трое молодых людей 17, 24 и 26 лет, их доставили в больницу.

Установлено, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По факту ДТП следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на 5-10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 сентября на Львовщине в аварию попали Mercedes Sprinter и ВАЗ-2103. Водитель второго авто и трое пассажиров получили травмы, среди пострадавших было двое детей.