На Львовщине в ДТП погибла 11-летняя девочка, три человека травмированы. Фото

В селе Подберезцы Львовского района на окружной трассе вокруг Львова, в субботу, 28 августа, произошла серьезная ДТП, в ходе которой смертельные травмы получила 11-летняя девочка. Еще трое участников аварии госпитализировали с травмами.

Как сообщили в полиции Львовской области, на трассе на большой скорости столкнулись грузовик DAF и три автомобиля. При этом трое человек получили травмы.

Правоохранители рассказали, что в момент аварии 64-летний водитель грузового транспорта, который передвигался с полуприцепом сначала столкнулся с автомобилем Honda. Далее грузовик выехал на встречную полосу и там врезался в Mitsubishi и в автомобиль Mercedes, который перевозил прицеп с авто.

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В результате столкновения в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены водитель и пассажирка Honda, а также водитель Mitsubishi и его 11-летняя пассажирка. В итоге от полученных травм во время аварии девочка скончалась.

По факту аварии следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или без такового.

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