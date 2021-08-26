На Львовщине сошли с рельсов и перевернулись 18 вагонов грузового поезда: возникли задержки в движении

На железной дороге Львовской области около промежуточной станции "Глинная-Навария" с колеи сошло 18 вагонов грузового локомотива. Жертв авария, к счастью, не принесла.

Об этом сообщили журналисты ТСН, ссылаясь на пресс-службу ГУ ГСЧС Львовщины. Всего в составе аварийного поезда 48 вагонов.

В результате ЧП возникли задержки движения поездов, а также небольшой транспортный коллапс у самой железной дороги. В АО "Укрзалізниця" утверждают, что серьезных причин для беспокойств нет, а подробности происшествия и официальная информация будут известны в ближайшее время.

На месте сошедших с колеи вагонов работают оперативно-следственные группы и спасатели. Они пытаются разобраться в причинах аварии, а также расчистить проезд для прочих машинистов, которые заметно отстают от расписания.

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Как сообщал OBOZREVATEL, трагическое происшествие произошло 20 августа на железной дороге под Киевом, когда скоростная электричка сбила парня. После удара он оказался под вагонами и скончался на месте.