На Львовщине сошли с рельсов и перевернулись 18 вагонов грузового поезда: возникли задержки в движении

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Расследования
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На Львовщине сошли с рельсов и перевернулись 18 вагонов грузового поезда: возникли задержки в движении

На железной дороге Львовской области около промежуточной станции "Глинная-Навария" с колеи сошло 18 вагонов грузового локомотива. Жертв авария, к счастью, не принесла.

Об этом сообщили журналисты ТСН, ссылаясь на пресс-службу ГУ ГСЧС Львовщины. Всего в составе аварийного поезда 48 вагонов.

В результате ЧП возникли задержки движения поездов, а также небольшой транспортный коллапс у самой железной дороги. В АО "Укрзалізниця" утверждают, что серьезных причин для беспокойств нет, а подробности происшествия и официальная информация будут известны в ближайшее время.

На месте сошедших с колеи вагонов работают оперативно-следственные группы и спасатели. Они пытаются разобраться в причинах аварии, а также расчистить проезд для прочих машинистов, которые заметно отстают от расписания.

Видео дня
ЧП на ж/д станции.
Вагоны сошли с колеи.

Как сообщал OBOZREVATEL, трагическое происшествие произошло 20 августа на железной дороге под Киевом, когда скоростная электричка сбила парня. После удара он оказался под вагонами и скончался на месте.