На Львовщине 'скорая' сбила мужчину: появились подробности аварии

В субботу вечером, 1 января, во Львовской области в центре города Пустомыты автомобиль скорой помощи сбил пешехода. 40-летнего мужчину с травмами госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу Львова.

Об инциденте сообщили на странице Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook. В медучреждении, куда доставили пострадавшего, OBOZREVATEL рассказали, что он в тяжелом состоянии.

На данный момент пациент находится в реанимационном отделении. Ему провели нейрохирургическую операцию.

Известно, что авария произошла в 21:00 в тот момент, когда "скорая" ехала на вызов. На место инцидента сразу же вызвали полицейских, чтобы оформить ДТП. Правоохранители начали расследование причин произошедшего.

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В Центре экстренной медпомощи сообщили, что администрация связалась с родственниками потерпевшего. Отмечается, что мужчине предоставили все необходимые услуги по диагностике и лечению полученных в результате аварии телесных повреждений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области 51-летний водитель на Mercedes сбил пешехода. В результате наезда 39-летний мужчина, который переходил дорогу в неположенном месте, погиб на месте ДТП.