На Львовщине работника ТЦК поймали за рулем в состоянии наркотического опьянения: как наказали

На Львовщине суд объявил приговор работнику районного ТЦК города Радехов, которого поймали за рулем в состоянии наркотического опьянения. Военному, который отрицал свою вину, назначили штраф в размере 17 тыс. грн с запретом управлять авто в течение года.

Дело рассматривал Яворовский районный суд. Как указано в постановлении суда, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений, случай произошел в Яворове 18 марта 2024 года.

Работник РТЦК Роман Г. управлял автомобилем Renault Megane Coupe с признаками наркотического опьянения: нарушение речи, координации движений, зрачки глаз не реагировали на свет.

Военный отказался пройти проверку в медучреждении, на него составили протокол о нетрезвой езде.

В суде мужчина отверг обвинения в езде под действием наркотиков. Отказ от медосмотра он объяснил тем, что спешил.

Дело рассматривала судья Наталья Швед, которая исследовала все материалы, в том числе видео с места остановки, где мужчина подтверждает, что накануне употреблял наркотики.

Судья признала военного виновным в нетрезвой езде. Ему назначили 17 тыс. грн штрафа с годовым запретом управлять транспортными средствами. Постановление еще можно обжаловать.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Квартал 95" оскандалился пародией на бывшего начальника Ривненского ТЦК Александра Ярмошевича, которого поймали за поцелуями с коллегами на рабочем месте.

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