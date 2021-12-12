На Львовщине пьяный мужчина с ножом напал на копов, они применили спецсредства. Фото

В Червонограде на Львовщине житель райцентра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал прохожим ножом и саперной лопаткой. Он также сопротивлялся и напал на правоохранителей.

Теперь за такое поведение задержанному мужчине грозит несколько лет заключения. Случай произошел около 20:00 в прошлую пятницу, 10 декабря, сообщает в Facebook полиция Львовской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Очевидцы пожаловались в полицию на неадекватного, вооруженного ножом мужчину, который нарушает публичный порядок и угрожает людям на улице Святого Владимира.

На место выехал экипаж сектора реагирования патрульной полиции Червоноградского районного отдела полиции. Копы пытались призвать правонарушителя к порядку, но тот не реагировал и сопротивлялся.

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В итоге он напал с ножом на полицейских. Те, применив в ответ спецсредства, задержали дебошира. Им оказался нетрезвый 35-летний житель Червонограда.

По указанному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде двух лет исправительных работ, до полугода ареста или трех лет ограничения/лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 20-летний мужчина управлял автомобилем Toyota в состоянии опьянения. Когда его остановили за нарушение ПДД, он нанес повреждения полицейским, совершил ДТП и пытался скрыться с места происшествия.