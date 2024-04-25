На Львовщине прогремел взрыв в пункте приема металла: погибли два человека

Во Львовской области в селе Старый Яр Яворовского района 24 апреля произошел взрыв на территории пункта приема металла. Два человека погибли, еще одна женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.

О трагедии сообщили местные СМИ. Информацию о взрыве подтвердили LVIV.MEDIA в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По словам источников издания в правоохранительных органах, взрыв произошел на частной территории в селе Старый Яр на Яворовщине, где был обустроен пункт приема металла.

Вследствие взрыва неизвестного предмета погибли 42-летняя женщина и 54-летний мужчина.

59-летняя женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины взрыва.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 21 апреля в Голосеевском районе Киева произошел взрыв. Возле одного из гаражных кооперативов сдетонировала граната, погиб местный житель. Предварительные данные указывают на самоубийство, заявили в полиции.

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