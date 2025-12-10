На Львовщине полицейские задержали злоумышленника, который напал на военного ТЦК с топором: какое наказание грозит

На Львовщине правоохранители задержали злоумышленника, который совершил нападение на военнослужащего ТЦК ударив его киркой. Инцидент возник из-за того, что 52-летний мужчина отказался предоставить документы для проверки собственных учетных данных.

Теперь ему грозит до 5 лет заключения. Об этом сообщили ГУ НП во Львовской области и Львовская прокуратура.

"Вечером 9 декабря этого года в Стрые во время выполнения служебных обязанностей местный житель ранил военнослужащего Стрыйского РТЦК и СП", – говорится в сообщении.

Подробности дела

В тот вечер военные совместно с полицией проводили оповещение населения по мобилизации. Во время проверки документов 52-летний местный житель отказался их показать и пытался убежать на велосипеде. Когда военнослужащий его догнал, мужчина достал кирку, которую имел при себе, замахнулся и ударил бойца в бок.

После нападения злоумышленник выбросил орудие и скрылся, а раненого работника ТЦК с рубленой раной доставили в больницу. Благодаря оперативным действиям правоохранителей нападающего нашли и задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины.

По процессуального руководства Стрыйской окружной прокуратуры начато уголовное производство по факту насилия в отношении должностного лица, выполняющего общественный долг (ч. 2 ст. 350 УК Украины).

"За содеянное фигуранту, 52-летнему жителю Стрыя, грозит до пяти лет лишения свободы", – указано в сообщении ГУ НП во Львовской области.

Напомним, что о чрезвычайном происшествии 9 декабря сообщило Оперативное командование Запад, подчеркнув, что группа действовала в рамках действующего законодательства и в сопровождении полиции. В посте отмечалось, что правоохранительные органы уже проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства нападения: по словам военных, мужчина проявил необоснованную агрессию, как только понял, что его личность будет установлена.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове вечером 3 декабря во время проверки документов был смертельно ранен работник Галицко-Франковского РТЦК СП. Военный был госпитализирован с критическим повреждением бедренной артерии, но несмотря на усилия врачей его жизнь спасти не удалось. 30-летнего нападающего задержала полиция.

