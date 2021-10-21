Выехал на встречку и врезался в грузовик: подробности смертельного ДТП с супругами на Львовщине

На Львовщине в ДТП погибли супруги Мирон и Мария Лилик. Трагедия произошла после того, как муж выехал на встречную полосу и столкнулся с военным грузовиком. Удар был такой силы, что доставать тела из автомобиля пришлось спасателям.

Знакомые семьи говорят, что мужчина никогда не лихачил на дороге и был аккуратным водителем. Они считают, что ему либо стало плохо за рулем, либо авария произошла из-за сложных погодных условий.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Смертельная авария произошла 19 октября примерно 8 часов утра на трассе Тернополь – Львов, неподалеку от села Митулин Золочевского района Львовщины. По данным полиции Львовской области, Volkswagen Caddy выехал на встречную полосу, где столкнулся с военным грузовым автомобилем "Уралом".

Видео дня

Удар был настолько сильным, что переднюю часть легковушки полностью смяло. Тела водителя и его супруги зажало в салоне, их пришлось вытаскивать спасателям. Пассажиры и 41-летний водитель другой машины отделались небольшими травмами.

Позже стали известны имена погибших супругов – 60-летняя Мария и 61-летний Мирон Лилик. Они были жителями села Вороняки Золочевского района Львовской области.

Жители села Вороняки обсуждают трагедию, многие из них говорят, что Мирон никогда не лихачил на дороге и ездил аккуратно. Накануне ДТП водитель мыл свой автомобиль и рассказал соседу, что собирается поехать в Яворовский район.

"Там живут родственники его жены Марии. Почему случилась авария, сейчас только гадают. Одни считают, что Мирону могло стать плохо, у него вроде бы были проблемы с сердцем. Другие говорят, что был туман утром, он мог не заметить "Урал". Машина хоть и большая, но она выкрашена в маскировочный цвет, поэтому в тумане его плохо видно", – говорит местная жительница.

Мирон и Мария прожили вместе большую часть своих жизней. Она была бухгалтером в местном ЖЭКе, а муж работал на кладбище.

У супругов остались взрослые дети. Сын Тарас с семьей живет в соседнем селе, он уже стал отцом. Последние совместные фото Мирона с Марией как раз сделаны на свадьбе сына примерно три года назад.

Жить с родителями осталась дочь Юлия. Она замужем, ее супруг служил на востоке Украины, но уже вернулся. У пары есть маленький сын, а недавно родилась дочь, ее крестили в конце сентября. Тогда же было сделано последнее фото Марии с внучкой.

В доме живут и родители погибшей женщины. Отцу 90 лет, маме чуть меньше, но она болеет и прикована к постели.

Мирона и Марию похоронят в четверг, 21 октября. В свою очередь в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели двух и более людей.