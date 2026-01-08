На Львовщине мужчина хотел изнасиловать 14-летнюю девушку: на помощь пришли прохожие

Правоохранители на Львовщине задержали 58-летнего мужчину, который пытался изнасиловать 14-летнюю девушку. Инцидент произошел вечером 7 января на одной из улиц города Борислав. Нападающему помешали прохожие, которые услышали крики ребенка и вмешались.

Информацию о задержании обнародовала Полиция Львовской области на своей странице в Facebook. Впоследствии детали подтвердила и Львовская областная прокуратура. В сообщении говорится, что мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По предварительным данным следствия, около 22:20 мужчина напал на 14-летнюю местную жительницу, которая возвращалась домой. Он нанес девушке несколько ударов по лицу и пытался совершить сексуальное насилие. Потерпевшая сопротивлялась и громко звала на помощь, что привлекло внимание прохожих ребят.

Двое мужчин, которые оказались рядом, подбежали на крики, оттащили нападающего и удерживали его до приезда полиции. Именно они сообщили о происшествии на спецлинию 102.

Ход расследования

Работники отделения полиции №1 Дрогобычского районного отдела полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 58-летний житель Борислава, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в частности за изнасилование и нанесение телесных повреждений.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч.3 ст.15 и ч.3 ст.152 Уголовного кодекса Украины – покушение на изнасилование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет.

Руководитель Дрогобычской окружной прокуратуры Юрий Масяк заявил: "В делах, где речь идет о посягательстве на половую свободу ребенка, позиция прокуратуры является принципиальной и жесткой. Я буду настаивать на содержании подозреваемого под стражей без альтернативных мер пресечения".

Досудебное расследование продолжается. В ближайшее время суд должен избрать подозреваемому меру пресечения.

