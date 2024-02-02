На Львовщине микроавтобус влетел в легковушку: один человек погиб, восемь пострадали. Фото

1 февраля, около 17.00, на автодороге "Львов-Ужгород" произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом и многими пострадавшими. Как установили правоохранители, житель Самбора, 63-летний водитель микроавтобуса "Opel Vivaro", не справившись с управлением, выехал на встречную полосу. В результате микроавтобус столкнулся с автомобилем Mitsubishi L 200, за рулем которого был 24-летний житель Хмельницкой области.

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О масштабной аварии сообщило Главное управление национальной полиции во Львовской области. ДТП произошло вблизи села Луки Самборского района.

"От полученных в результате ДТП травм водитель "Opel Vivaro", несмотря на усилия медиков, умер в реанимации. Три пассажира микроавтобуса: 60-летняя женщина и двое 64-летних мужчин из Самбора, а также водитель и четверо пассажиров Mitsubishi L 200 ", мужчины в возрасте 22, 24, 31 и 40 лет — все из Хмельницкой области — получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", — говорится на сайте полиции.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее OBOZ.UA сообщал о ДТП, которое произошло в Подольском районе Киева. Автомобиль BMW на скорости протаранил Renault, а затем въехал в дерево. Второе авто после столкновения отбросило в столб.

Еще одна авария произошла в селе Новые Петровцы Киевской области. В четверг, 1 февраля, во время комендантского часа автомобиль BMW на скорости съехал с дороги и опрокинулся, после чего машина загорелась. Водитель госпитализирован в больницу.

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