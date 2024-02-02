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На Львовщине микроавтобус влетел в легковушку: один человек погиб, восемь пострадали. Фото

OBOZ.UA
Расследования
2 минуты
1,7 т.
На Львовщине микроавтобус влетел в легковушку: один человек погиб, восемь пострадали. Фото

1 февраля, около 17.00, на автодороге "Львов-Ужгород" произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом и многими пострадавшими. Как установили правоохранители, житель Самбора, 63-летний водитель микроавтобуса "Opel Vivaro", не справившись с управлением, выехал на встречную полосу. В результате микроавтобус столкнулся с автомобилем Mitsubishi L 200, за рулем которого был 24-летний житель Хмельницкой области.

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О масштабной аварии сообщило Главное управление национальной полиции во Львовской области. ДТП произошло вблизи села Луки Самборского района.

На Львовщине микроавтобус влетел в легковушку: один человек погиб, восемь пострадали. Фото

"От полученных в результате ДТП травм водитель "Opel Vivaro", несмотря на усилия медиков, умер в реанимации. Три пассажира микроавтобуса: 60-летняя женщина и двое 64-летних мужчин из Самбора, а также водитель и четверо пассажиров Mitsubishi L 200 ", мужчины в возрасте 22, 24, 31 и 40 лет — все из Хмельницкой области — получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", — говорится на сайте полиции.

На Львовщине микроавтобус влетел в легковушку: один человек погиб, восемь пострадали. Фото
На Львовщине микроавтобус влетел в легковушку: один человек погиб, восемь пострадали. Фото

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее OBOZ.UA сообщал о ДТП, которое произошло в Подольском районе Киева. Автомобиль BMW на скорости протаранил Renault, а затем въехал в дерево. Второе авто после столкновения отбросило в столб.

Еще одна авария произошла в селе Новые Петровцы Киевской области. В четверг, 1 февраля, во время комендантского часа автомобиль BMW на скорости съехал с дороги и опрокинулся, после чего машина загорелась. Водитель госпитализирован в больницу.

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