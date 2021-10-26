На Львовщине двухлетняя девочка засунула руку в мясорубку: врачам пришлось провести ампутацию пальцев

В Новояворовске на Львовщине произошел несчастный случай с двухлетней девочкой. Она потеряла несколько пальцев, случайно засунув руку в электромясорубку.

Спасали ребенка врачи и работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает издание ZAXID.NET.

Инцидент произошел вечером 25 октября, когда мать возилась на кухне. Как вдруг ребенок сунул левую руку в работающую мясорубку.

Его срочно доставили в 8-ю городскую больницу во Львове, где не обошлось без помощи спасателей. Мясорубку с руки снимали специальным инструментом. После чего врачи во время операции, которая длилась 45 минут, ампутировали пострадавшей три пальца.

Видео дня

Известно, что удалось спасти только первый и пятый палец, отметили в издании, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС и медучреждение.

Девочка до сих пор находится в больнице. Ей придется пройти на продолжительное восстановление.

Как сообщал OBOZREVATEL: