На Львовщине двухлетняя девочка засунула руку в мясорубку: врачам пришлось провести ампутацию пальцев
В Новояворовске на Львовщине произошел несчастный случай с двухлетней девочкой. Она потеряла несколько пальцев, случайно засунув руку в электромясорубку.
Спасали ребенка врачи и работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает издание ZAXID.NET.
Инцидент произошел вечером 25 октября, когда мать возилась на кухне. Как вдруг ребенок сунул левую руку в работающую мясорубку.
Его срочно доставили в 8-ю городскую больницу во Львове, где не обошлось без помощи спасателей. Мясорубку с руки снимали специальным инструментом. После чего врачи во время операции, которая длилась 45 минут, ампутировали пострадавшей три пальца.
Известно, что удалось спасти только первый и пятый палец, отметили в издании, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС и медучреждение.
Девочка до сих пор находится в больнице. Ей придется пройти на продолжительное восстановление.
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