На Львовщине авто влетело в дерево и перевернулось: два человека погибли на месте. Фото

На Львовщине Audi A4 съехало с дороги, влетело в дерево и перевернулось. Вследствие аварии два человека погибли, еще двое травмированы. 23-летнего водителя задержали.

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Об этом сообщили в полиции Львовской области. ДТП произошло около 08:30 утра в четверг, 10 июля, на трассе Львов – Шегини вблизи города Судовая Вишня Яворовского района.

По предварительным данным, водитель Audi A4, 23-летний житель Львова, не справился с управлением, съехал с дороги и влетел в дерево, после чего авто перевернулось.

Пассажирки – 23-летняя жительница Ровенской области и 25-летняя львовянка – погибли на месте.

Водитель и еще одна пассажирка, 22-летняя львовянка, получили травмы и были госпитализированы.

Дело открыто по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Виновному грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с лишением права управлять транспортом на срок до трех лет.

Водителя задержали, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, говорится в сообщении.

По данным Патрульной полиции, с 1 января по 31 мая 2025 года на подконтрольной территории Украины произошло 8 865 ДТП с погибшими или травмированными (за аналогичный период 2024 года – 8 739).

В результате этих ДТП погибли 1 086 человек (за тот же период 2024 года – 1 057), еще 10 990 человек травмированы (за тот же период 2024 года – 10 918).

Как сообщал OBOZ.UA, в Ужгороде 10 июля пьяная водитель Toyota на скорости снесла шесть припаркованных авто и влетела в дерево. По словам очевидцев, вину за аварию она пыталась переложить на свою сестру.

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