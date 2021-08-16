На Львовщине авто слетело в кювет, много пострадавших. Фото

Во Львовской области на Червоноградщине в селе Селец, в понедельник, 16 августа, произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек. Все участники аварии получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Как сообщила пресс-служба НПУ во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около 13 часов. По предварительной версии водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и на скорости вылетел в кювет.

В результате ДТП получили телесные повреждения шесть челове, которіе на тот момент находились в салоне автомобиляк. Они были доставлены в больницу, в том числе 57-летний водитель и его пятеро пассажиров. Среди пострадавших: двое детей 4 и 7 лет, две женщины в возрасте 30 и 57 лет и 27-летний мужчина.

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Полиция открыла уголовное производство по с. 1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители выясняют причины ЧП.

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