На Львовщине авто слетело в кювет и сбило насмерть двух пешеходов: детали трагедии. Фото

Вечером 20 марта во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mercedes-Benz. Транспортное средство совершило наезд на двух пешеходов, вследствие чего они погибли на месте аварии.

Видео дня

Теперь водителю грозит до десяти лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП во Львовской области.

Подробности трагедии

По информации правоохранителей, происшествие произошло 20 марта около 21:30 на автодороге "Львов-Шегини" в селе Волица Яворивского района. Как предварительно установило следствие, 25-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и съехал в кювет, после чего транспортное средство отбросило на противоположную сторону дороги. В результате чего он совершил наезд на двух пешеходов – жителей района 28 лет.

От полученных в результате ДТП травм пешеходы погибли на месте происшествия. Водитель и пассажирка автомобиля, 24-летняя жительница Яворивского района, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!