На Львовщине авто на скорости влетело в грузовик, два человека погибли на месте. Фото

На автодороге Сходница – Песочная во Львовской области 11 августа автомобиль Volkswagen Golf на скорости врезался в КамАЗ. В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки.

Авария произошла примерно в 18:20 среды. Об этом сообщили на Facebook-странице Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что за рулем легкового автомобиля находился 49-летний житель села Модричи Дрогобычского района Львовщины . Он выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с грузовиком.

Водитель Volkswagen Golf 2 и его пассажир-односельчанин 42 лет от полученных травм погибли на месте аварии. О травмировании 47-летнего жителя Борислава, который руководил КамАЗом, не сообщается.

В ГУ Найполиции Львовской области добавили, что по данному факту правоохранители зарегистрировали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним: 4 августа возле Брюховичей на Львовщине Porsche 718 Boxter влетел в грузовик, принадлежавший компании "АТБ". В аварии погиб водитель легкового автомобиля, которому было 23 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно медики во Львове провели операцию на гортани 6-летнему мальчику, пострадавшему в ДТП. Ребенку вернули возможность дышать самостоятельно и говорить.