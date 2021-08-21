На Львовщине 15-летнюю девушку ударило током на вагоне: подробности происшествия

В пятницу, 20 августа, в Самборе Львовской области сотрудники регионального ГУ ГСЧС сняли с вагона-цистерны девушку 2007 года рождения, которая получила сильный удар током. С сильными ожогами ее отправили в ближайшую больницу.

Тревожное сообщение поступило спасателям вечером, в 18:53. Им рассказали, что железнодорожной станции "Самбор" девушка вылезла на вагон и попала под разряд электричества, передает Telegram-канал ГУ ГСЧС.

Сотрудникам спасательной станции пришлось использовать веревку и пожарную лестницу, чтобы снять пострадавшую с вагона. В момент проведения этой операции, девушка находилась без сознания.

Благодаря оперативным действиям ГУ ГСЧС, ее удалось вовремя передать врачам, они доставили ее в реанимационную палату. Сейчас врачи характеризуют ее состояние как положение средней тяжести.

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Полиция, в свою очередь, проведет проверку причин происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля аналогичная ситуация произошла во Львове. Девушка была поражена ударом тока, когда забралась на вагон-цистерну, чтобы сделать эффектное селфи.