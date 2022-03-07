На Луганщине ВСУ виртуозно уничтожили истребитель врага. Фото и видео

В районе Попасной Луганской области воины Противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ сбили российский Су-30. Истребитель больше не сможет бомбить украинские города, разрушать инфраструктуру и убивать мирных жителей.

По данным сотрудников фонда "Повернись живим", российский самолет был сбит из украинского зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ". Об этом они сообщили на странице фонда в Facebook.

"Конец борту оккупационных ВКС положил пуск из зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" одного из полков Вооруженных Сил. Для команды фонда – это невероятная новость. Не только потому, что в украинском небе стало на один вражеский самолет меньше, а потому, что в этом успехе и наша с вами частица", – рассказали в фонде.

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В течение 2021 года "Повернись живым" совместно с партнерами из ELEKS, Skladusa и N-iX передал компьютеров и сетевого оборудования на модернизацию ЗРК "Оса" и создание улучшенной системы управления на сумму около 3 миллионов гривен. "И теперь и мы, и вы можете увидеть результат этой работы в виде сбитого истребителя", – добавили в "Повернись живим".

На снимках можно рассмотреть, что от самолета остались просто "запчасти". Впрочем, и они не подлежат дальнейшей эксплуатации.

"А вот собственно что осталось от истребителя. Пилота можно не искать – он испарился", – сообщил Telegram-канал "Всевидящее око".

Отметим, что стоимость Су-30 для ВКС России составляет более 50 миллионов долларов США, а один час полета – около 40 тыс. долларов.

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