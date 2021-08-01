На Луганщине столкнулись легковушка и микроавтобус, много пострадавших. Фото

В воскресенье, 1 августа, недалеко от города Кременная Луганской области произошла авария с участием микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Toyota Camry. В результате ДТП пострадали девять человек.

Пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести – их госпитализировали в медицинское учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Луганской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По предварительной информации, машина Toyota Camry и микроавтобус Volkswagen столкнулись на дороге и в результате девять пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.

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На данный момент на месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции, следователи проводят первоочередные следственные мероприятия и устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

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