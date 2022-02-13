На Луганщине прогремел взрыв в кафе: много пострадавших. Фото и видео

В субботу вечером, 12 февраля, в поселке Станица Луганская, граничащем со временно оккупированным Луганском, прогремел взрыв в кафе "Мечта". В результате инцидента пострадали 12 человек.

Взрыв в помещении раздался в 17:46, после чего начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Предварительно установлено, что в кафе взорвался газовый баллон.

На место ЧП прибыла оперативная группа спасателей. К 21:52 чрезвычайники устранили возгорание, площадь пожара составила 160 квадратных метров.

Вследствие взрыва травмы получили 12 человек. Четырем из них медики оказали первую помощь и отпустили на амбулаторное лечение. Еще восьмерых пострадавших госпитализировали в больницы.

В пресс-службе Станично-Луганской поселковой общины сообщили, что двух людей в тяжелом состоянии транспортировали в ожоговое отделение городской больницы Харькова. А ребенка 2013 года рождения отвезли в Лисичанск.

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