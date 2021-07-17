На Луганщине перевернулся микроавтобус с пассажирами: 15 пострадавших

В субботу, 17 июля, в Луганской области вблизи города Счастье произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие – микроавтобус марки Mercedes перевернулся, съехав в кювет. В результате инцидента пострадали 15 человек.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Авария произошла рано утром, около 4:30. По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением транспортным средством.

На место происшествия прибыли медики, они оказывали помощь потерпевшим. Все причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Ранее в ДТП на Донетчине погиб майор полиции Александр Корж, который перевозил из Луганской области подозреваемого в изнасиловании. Служебный автомобиль выехал в кювет и перевернулся.

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Напомним, возле села Счастливое Бориспольского района в пятницу, 16 июля, произошла авария с участием грузовика MAN и легкового авто Toyota. Фура перевернулась, а ее водителя с травмами госпитализировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля возле села Крупец Дубенского района Ривненской области произошла авария с участием рейсового автобуса Киев-Вроцлав. В результате 22 человека пострадали.