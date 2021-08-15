На Луганщине перевернулась пожарная машина: подробности и фото с места аварии

В воскресенье, 15 августа, в Северодонецке Луганской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого спецтехника городской службы ГУ ГСЧС оказалась перевернутой на обочине. Экипаж не получил серьезных повреждений, однако пострадала линия электропередач.

Об этом сообщила пресс-служба спасателей в Facebook. Пожарный автомобиль, как раз, ехал на вызов, когда случился аварийный инцидент.

Как оказалось, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу по преимуществу спецтранспорту, который двигался с включенными сигнальными знаками. Чтобы не столкнуться с машиной на "встречке", водитель ГСЧС был вынужден съехать на обочину на всей скорости.

В результате пожарный автомобиль перевернулся и врезался в столб с линией электропередач. Это нарушило подачу света.

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"Автомобили, которые едут с включенными специальными сигналами всегда следуют к кому-то на помощь. Предоставляйте преимущество в движении таким автомобилям, как указано в правилах дорожного движения, потому что каждая секунда в этот момент для кого-то может быть жизненно важна!", — напомнили водителям в пресс-службе ГУ ГСЧС Луганщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа трагическое ДТП произошло на трассе под Киевом. Мужчина проигнорировал правила пешеходного перехода и был сбит автомобилем, который ехал на большой скорости.