На Луганщине микроавтобус с пассажирами слетел в кювет: пострадали 6 человек. Фото ДТП

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Расследования
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На Луганщине микроавтобус с пассажирами слетел в кювет: пострадали 6 человек. Фото ДТП

В пятницу, 23 июля, на трассе Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк в Луганской области водитель автомобиля марки MERSEDES-BENZ SPRINTER не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии пострадали шестеро пассажиров.

Как сообщила пресс-служба управления Национальной полиции в Луганской области на странице в Facebook, фургон перевозил людей из пгт Станица-Луганская в Харьков. Однако после аварии пятеро из них были с травмами разной сложности госпитализированы в больницу.

Фургон в кювете.
Видео дня
Оказание помощи пострадавшим.

На место ДТП выехали патрульные и спасатели. Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Место ДТП.
Госпитализация .

Сотрудники луганской полиции призывают автомобилистов быть внимательными на дороге, особенно в эти жаркие дни, когда снижается скорость реакции.

Операция по спасению.
Спринтер после ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля в Киевской области автомобиль перевернулся на крышу, машину от удара просто разорвало на куски. В ДТП много пострадавших, на месте работало несколько патрулей полицейских и бригад спасателей.

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