На Луганщине микроавтобус с пассажирами слетел в кювет: пострадали 6 человек. Фото ДТП

В пятницу, 23 июля, на трассе Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк в Луганской области водитель автомобиля марки MERSEDES-BENZ SPRINTER не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии пострадали шестеро пассажиров.

Как сообщила пресс-служба управления Национальной полиции в Луганской области на странице в Facebook, фургон перевозил людей из пгт Станица-Луганская в Харьков. Однако после аварии пятеро из них были с травмами разной сложности госпитализированы в больницу.

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На место ДТП выехали патрульные и спасатели. Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Сотрудники луганской полиции призывают автомобилистов быть внимательными на дороге, особенно в эти жаркие дни, когда снижается скорость реакции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июля в Киевской области автомобиль перевернулся на крышу, машину от удара просто разорвало на куски. В ДТП много пострадавших, на месте работало несколько патрулей полицейских и бригад спасателей.