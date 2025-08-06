На Кировоградщине задержали банду, которая травила граждан, похищала деньги и требовала несуществующие долги: от ее действий пострадали военные и гражданские. Фото

В Кировоградской области правоохранители задержали преступную группировку, которая травила людей, похищала деньги и требовала несуществующие долги. Главарем банды оказался бывший "смотрящий" за Кропивницким СИЗО – 44-летний криминальный авторитет по прозвищу "Васо".

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В результате действий злоумышленников пострадали не менее 10 человек. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Преступники использовали психотропные препараты

По информации главы Нацполиции, под четким руководством своего лидера шестеро членов банды обманом получали доступ к банковским счетам потерпевших, и в некоторых случаях травили их медикаментами. Каждый из них играл свою роль в схеме: часть входила в доверие к потенциальным жертвам, подсыпала психотропные препараты – клофелин или азалептол, другие – похищали телефоны, получали доступ к мобильному банкингу и переводить средства на подставные счета.

Выговский отметил, что на счету банды не менее 10 преступных эпизодов. При чем от действий злоумышленников пострадали военные и гражданские, а общая сумма ущерба превышает 400 тыс. гривен.

На данный момент все злоумышленники задержаны, изъяты доказательства. Семи фигурантам сообщили о подозрении. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Украли у военного более 50 тыс. грн

В ноябре 2024 года в полицию поступило заявление от военнослужащего о похищении с его банковской карты более 51 тыс. грн. В ходе следствия полицейские установили, что к преступлению причастна преступная группировка во главе с 44-летним криминальным авторитетом. В настоящее время дело в отношении него рассматривается в суде по факту установления или распространения преступного воздействия.

Чтобы реализовать план и завладеть средствами граждан, фигурант привлек к противоправной деятельности своих знакомых – женщин и мужчин в возрасте от 21 до 38 лет. Каждый из сообщников выполнял свою роль в преступной схеме: одни отвечали за поиск потенциальных жертв, входили в доверие, подсыпали психотропные вещества, после чего получали доступ к мобильным телефонам и банковским кабинетам. Украденные средства участники группы переводили на заранее подготовленные счета подставных лиц.

Кроме краж фигуранты "специализировались" на вымогательстве. В феврале 2025 года участники преступной группы угрожали физической расправой и требовали 500 долларов несуществующего долга. Как стало известно, месяцем ранее фигуранты уже украли у потерпевшего мобильный телефон и 5000 грн наличных. Давление и угрозы насилия со стороны злоумышленников продолжались постоянно.

Еще один потерпевший обнаружил потерю телефона и последующее списание с его счета 200 тыс. грн. Как и в предыдущих случаях, полицейские получили доказательства причастности к совершению преступления членов преступной банды "смотрящего".

Что предшествовало

В Украине регулярно разоблачают мошеннические схемы, участники которых пытаются завладеть деньгами украинцев. Все чаще злоумышленники используют фейковые Telegram-боы, которые маскируются под службы поддержки банков, добавляя эмодзи, похожие на знак верификации. Чтобы не потерять деньги, следует пользоваться только официальными каналами связи и никогда не вводить конфиденциальные данные в чат-ботах.

Напомним, в Одессе судили пятерых участников организованной преступной группы за то, что они в марте 2021 года похитили местного жителя – сына предпринимателей – и требовали у родителей выкуп в размере 1 млн долларов США.

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