На Кировоградщине авто на скорости вылетело на тротуар и сбило девушку, она умерла на месте. Фото

Рано утром, около 4:00, 1 сентября в Светловодске Кировоградской области произошло трагическое ДТП, в результате которого погибла 27-летняя жительница города. Женщина за рулемавтомобиля Mazda на полной скорости съехала с дороги, оказавшись на тротуаре, сбила пешехода.

Об этом сообщили в отделении полиции, передает издание "Новости Кировограда". Известно, что пострадавшая девушка скончалась от травм еще до приезда врачей.

Правоохранители отметили, что водитель автомобиля была задержана, она не пыталась скрыться с места ДТП. Сейчас решается вопрос о мере пресечения, в условиях которой виновница аварии будет ожидать суда.

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Подозреваемой инкриминируют статью 286 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения, что повлекло за собой смерть), ей грозит срок лишения свободы до восьми лет.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе грузовая фура совершила наезд на женщину, которая нарушала правила пешеходного перехода. Это привело к гибели пострадавшей еще до приезда врачей, а водителю грозит тюремный срок.