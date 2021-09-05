На Киевщине водитель уснул за рулем и столкнулся с патрульным авто: пострадал ребенок. Фото

В воскресенье, 5 сентября, на трассе у села Нижняя Дубечня Киевской области водитель автомобиля Mercedes заснул за рулем и, выехав на встречную полосу, столкнулся со служебным транспортом марки Daewoo Lanos сотрудников Патрульной полиции. В аварии пострадала маленькая девочка, которая ехала на пассажирском сидении в Mercedes.

Об этом сообщили авторы Telegram-канала "Вартові Еспресо". Во время столкновения обе машины были буквально выброшены с дороги в лесополосу.

На место ДТП приехала скорая. Медики оказали помощь ребенку и госпитализировали ее с подозрением на закрытый перелом ноги. Также травмы получили и сотрудники Патрульной полиции – водитель и его напарник.

Один из сотрудников патруля возможно получил черепно-мозговую травму. Его коллеги, которые прибыли на место происшествия, проводят следственные действия для выяснения обстоятельств и причин аварии.

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