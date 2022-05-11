На Ивано-Франковщине задержали вора в законе Мамуку из санкционного списка СНБО. Фото и видео

Вор в законе по прозвищу "Мамука" был задержан сотрудниками Национальной полиции Украины в Ивано-Франковской области. Он является одним из фигурантов санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом 11 мая сообщила пресс-служба Национальной полиции. 45-летнего уроженца Грузии задержали в одном из частных домов области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Данные о том, что "Мамука" скрывается на Ивано-Франковщине, оперативники получили благодаря отработке представителей криминалитета и диверсантов, сотрудничающих с оккупантами.

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Свой "статус" преступник получил в Стамбуле в 2013 году. Он является родственником другого вора в законе по имени Тариэл Ониани.

"Решается вопрос о его принудительном выдворении за пределы Украины", – сообщили в Нацполиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте оперативники Службы безопасности Украины задержали пятерых пособников оккупантов и вора в законе, который сбежал из колонии. Их обнаружили в Донецкой и Закарпатской областях.