На Ивано-Франковщине перед Новым годом в ужасной аварии погибли пятеро молодых людей: что о них известно

На Ивано-Франковщине в канун Нового года произошла смертельная авария. 20-летний водитель автомобиля BMW не справился с управлением на закруглении дороги и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком DAF. В результате погибли пятеро молодых людей, двое из которых были несовершеннолетними.

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Погибли пятеро людей

В Бурштынской территориальной громаде сейчас траур. Там прощаются с пятью молодыми людьми в возрасте от 15 до 20 лет, которые погибли в ДТП.

30 декабря, буквально за день до Нового года, возле села Насташине на Ивано-Франковщине произошла ужасная авария. Как сообщили в полиции области, вечером, примерно в 21:40, на трассе Мукачево – Львов водитель легкового автомобиля BMW 5201 превысил скорость и на закруглении дороги вылетел на встречную полосу движения.

Там он столкнулся с грузовиком DAF. Удар был сильным, легковик влетел под саму грузовую машину. От BMW осталась груда искореженного металла. Прибывшим на место спасателям пришлось при помощи специальных инструментов разрезать остатки машины, чтобы извлечь тела молодых людей.

20 летний водитель, две пассажирки 15 и 18 лет, двое ребят-пассажиров 16 и 18 лет погибли на месте, шансов выжить у них не было. От увиденного даже свидетелям аварии становилось плохо.

Трое ребят дружили

Как выяснилось, погибшие молодые люди родом из Бурштына и сел Новый Мартынив, Демьянов.

1 января вечером в селе Демьянов прощались с 15-летней Лизой Чорной и 16-летним Денисом Старощуком. В Доме культуры вспоминают, что Лиза часто приходила туда, а на днях вместе с другими участвовала в вертепе.

"Денис и Лиза, до сих пор не верится, что вы не придете во двор и я не услышу от вас: "А хлопцы выйдут?" – написала в Facebook на страничке Дома культуры местная жительница Наталья Сапак.

Мама еще одного погибшего парня Владислава Жураковского опубликовала на свой страничке фото всех троих подростков: Дениса, Влада и Лизы. "Спите спокойно, мои самые дорогие", – написала она.

Сам Влад Жураковский любил технику, мотоцикл. У него остались родители и младший брат. Влад и Денис учились в Рогатинском профессиональном колледже. Там также не могут прийти в себя от того, что случилось с ними.

Полиция Ивано-Франковской области открыла производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины – нарушение правил дорожного движения, что привело к смерти нескольких человек. Виновному грозит до 10 лет лишения свободы.