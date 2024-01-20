На Ивано-Франковщине поезд протаранил авто: есть пострадавший. Фото

В субботу, 20 января, в селе Ямница Ивано-Франковского района пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль. ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде.

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Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Вследствие инцидента пострадал мужчина, находившийся в легковушке.

Его после удара зажало в салоне транспортного средства. Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, деблокировали пострадавшего из машины с помощью гидравлического инструмента. Пострадавший был передан медикам, которые оказали ему необходимую помощь.

Также представители ГСЧС, работая на месте ДТП, отсоединили клеммы аккумуляторной батареи легковушки. Это было необходимо для того, чтобы не допустить возгорания машины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Окружной дороге Toyota на скорости протаранила Mercedes, а затем въехала в маршрутку. Вследствие ДТП погиб пешеход, находившийся на остановке общественного транспорта.

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