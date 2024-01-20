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На Ивано-Франковщине поезд протаранил авто: есть пострадавший. Фото

София Закревская
Расследования
1 минута
1,0 т.
На Ивано-Франковщине поезд протаранил авто: есть пострадавший. Фото

В субботу, 20 января, в селе Ямница Ивано-Франковского района пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль. ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде.

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Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Вследствие инцидента пострадал мужчина, находившийся в легковушке.

Его после удара зажало в салоне транспортного средства. Спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия, деблокировали пострадавшего из машины с помощью гидравлического инструмента. Пострадавший был передан медикам, которые оказали ему необходимую помощь.

На Ивано-Франковщине поезд протаранил авто: есть пострадавший. Фото
На Ивано-Франковщине поезд протаранил авто: есть пострадавший. Фото

Также представители ГСЧС, работая на месте ДТП, отсоединили клеммы аккумуляторной батареи легковушки. Это было необходимо для того, чтобы не допустить возгорания машины.

На Ивано-Франковщине поезд протаранил авто: есть пострадавший. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Окружной дороге Toyota на скорости протаранила Mercedes, а затем въехала в маршрутку. Вследствие ДТП погиб пешеход, находившийся на остановке общественного транспорта.

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