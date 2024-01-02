На Хмельнитчине пьяный священник УПЦ МП совершил смертельную аварию и сбежал с места ДТП: подробности трагедии

На Хмельнитчине незадолго до Нового года пьяны священник УПЦ МП на BMW Х5 столкнулся с ВАЗом. В результате водитель "Жигулей" через несколько часов скончался в больнице. А поп сбежал с места ДТП и даже не оказал помощи потерпевшему.

Видео дня

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Столкнулись BMW Х5 и ВАЗ

Трагедия случилась примерно в 14 часов 26 декабря на трассе Дунаевцы – Грушка возле села Мушкутинцы. Как сообщает полиция, 49-летний водитель BMW Х5 допустил столкновение с автомобилем ВАЗ под управлением 46-летнего водителя из села Залесцы.

В результате водитель "Жигулей" был травмирован и отправлен в Дунаевскую многопрофильную больницу. Через несколько часов водитель скончался.

Погибшим оказался Виктор Подлисный. В последние годы он жил в селе Мушкутинцы вместе со своей второй супругой. До поворота на село он не доехал каких-то 150 метров.

Поп выскочил из авто и убежал

Брат погибшего, Михаил Подлесный рассказал OBOZ.UA, что в тот день родственник с женой заезжали к нему.

"Потом они поехали домой, а уже минут через 10 звонит его жена и говорит, что они попали в аварию. Я быстро собрался и поехал туда. Брат был в автомобиле. Приехали МЧС, они деблокировали его, скорая повезла в больницу", – вспоминает Михаил Иванович.

Мужчина рассказывает, что супруга брата видела, как из BMW Х5 выскочили двое мужчин и побежали, женщина еще погрозила им кулаком. Никто из них не подошел к "Жигулей" и не поинтересовался, что с Виктором.

За рулем внедорожника находился местный священник УПЦ МП Орест Хорнат.

"Уже потом ко мне подошел полицейский и рассказал, что у них есть видео как они вывели этого водителя из дома и привезли сюда на место ДТП. Вел он себя вызывающе, смеялся в лицо. Он говорил: "А что я такого сделала?" "Я что пьяный?" Он бросил моего брата на дороге, а сам сбежал с места ДТП, еще и так себя вел", – говорит Михаил Подлесный.

Также родственник рассказывает, как произошла авария. Судя по всему, BMW Х5 заехал на встречную полосу, где двигался ВАЗ и задел его. После столкновения у внедорожника даже отлетело колесо, и он еще примерно 240 метров ехал без него.

Священник был пьян

На суде, по словам брата, стало известно, что алкоголь в крови водителя BMW превышал норму в восемь раз (норма составляет 0,2 промиле).

"На суде он плакал, просил его простить, говорил, что сделал это не нарочно и чтобы его отпустили домой. Однако суд взял его под стражу на два месяца", – продолжает Михаил Иванович.

Священник Орест Хорнат имеет сразу несколько приходов – в селах Голозубенцы, Рачинцы, Вихровка. Сам он живет в городе Дунаевцы.

На своей страничке в Facebook он публикует фото, как он ездил за грибами в лес на черной BMW Х5.

У погибшего Виктора Подлесного остались трое детей от первого брака, он был отцом-одиночкой, мать детей выплачивала алименты. Двое уже взрослые, а третьему сыну 17 лет, сейчас его к себе забрала тетя.

Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицами в состоянии алкогольного опьянения, которые привели к смерти потерпевшего.

Виновному грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на такой же срок.