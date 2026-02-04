На Хмельнитчине после употребления алкоголя умер 9-летний мальчик: детали трагедии

В Хмельницкой области произошла трагедия: 9-летний мальчик умер после употребления алкоголя, который ему дал сосед. Ребенок пошел домой сам, но по дороге упал на снег и умер.

Полиция уже объявила подозрение мужчине, который оставил малолетнего в опасном состоянии. Об этом сообщили в полиции области.

На днях около 23:30 в полицию поступило сообщение от матери мальчика из Красиловской громады, что ее сын не вернулся домой.

Правоохранители обнаружили тело ребенка на огороде недалеко от дома. Предварительно установлено, что в тот день 9-летний мальчик приходил в гости к 55-летнему соседу, который вместе с ним распивал алкоголь, а после этого оставил ребенка одного.

Из-за дезориентации и неспособности контролировать движения мальчик прошел около 200 метров, после чего упал на снег и умер.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Следователи Красиловского отделения полиции под процессуальным руководством прокуратуры объявили подозрение 55-летнему мужчине по ч. 3 ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).

Суд взял его под стражу, а по санкции статьи ему грозит от 3 до 8 лет заключения.

