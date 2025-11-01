В Хмельницкой области гинеколога обвиняют в смерти малыша: дело передано в суд, врач потребовала новую экспертизу

В суде Хмельницкой области начался суд по делу о смерти новорожденного. Обвиняемая – заведующая акушерско-гинекологическим отделением Волочиской многопрофильной больницы Наталья Безух. Врач, несмотря на просьбы роженицы Татьяны Галущак, не стала проводить ей кесарево сечение. В результате малыш при родах получил серьезные травмы и через восемь месяцев умер.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

"Назавжди Ваша мама"

Сейчас молодая мама Татьяна Дубик (Галущак) занята хлопотами над своим новорожденным сыном: две недели назад у Татьяны и ее мужа родился второй ребенок. На своей страничке в Facebook Татьяна написала: "Два серденька живуть у моєму серці – одне на небі, друге – в моїх обіймах. Люблю від землі й до неба. Назавжди Ваша мама!"

К сожалению, первый ребенок молодых родителей умер через несколько месяцев после рождения. В его смерти семья винит медперсонал Волочиской многопрофильной больницы Хмельнитчины, в частности заведующую акушерско-гинекологическим отделением Наталью Безух.

Эта врач вела беременность Татьяны и была дежурной в тот день, 12 июля 2023 года, когда будущая мама приехала в больницу со схватками.

Татьяна рассказывала OBOZ.UA, что попросила врача сделать кесарево сечение. Однако Безух и акушерка по имени Ирина лишь усмехнулись. А дальше для Татьяны начался ад.

Плод оказался очень крупным, весом 4 кг 700 г и длиной 57 см. Ребенок не мог выйти, медики применили запрещенный в Украине прием Кристеллера – по очереди давили на живот. На роженицу орали, обзывали дурой, ленивой эгоисткой. "Сделать могла, а родить не можешь", – позволяли себе комментировать медики.

Когда, наконец, ребенок вышел, он не заплакал. Его отправили в Хмельницкую областную больницу, а позже супругам сообщили, что новорожденный находится в тяжелом состоянии. Он получил тяжелые травмы во время родов, таз мамы оказался слишком узким для такого крупного плода.

Врач потребовала повторную экспертизу в Киеве

Через восемь месяцев, 18 марта 2024 года, малыш умер. Все это время ребенок находился на аппарате искусственного дыхания, сам он не мог есть и двигаться, его мозг был поврежден. Это стало страшным ударом для Татьяны и ее супруга, ведь это был первенец.

Татьяна написала заявление в полицию, там открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей, если это привело к тяжелым последствиям для больного. А также по ч. 2 ст. 140 УК Украины – те же самые действия, которые причинили тяжкие последствия несовершеннолетнему.

Началось следствие. Врач Безух своей вины не признавала, даже пыталась "договориться" с убитыми горем молодыми родителями. В этом году дело было передано в суд.

"Уже прошло несколько судебных заседаний, были допрошены свидетели. Однако в мае суд приостановил заседания, потому что обвиняемая врач захотела провести повторную экспертизу, поскольку не доверяет первой, проведенной во время следствия. Она попросила, чтобы ее провели в Киеве", – рассказывает OBOZ.UA Татьяна.

Теперь новую экспертизу проведут в Главном бюро судебно-медицинской экспертизы МОЗ Украины. Почему именно там Безух захотелось сделать экспертизу – неизвестно. Судя по занятости бюро, новые результаты будут получены нескоро.

А в это время Безух официально переведена на другую должность в больнице и не должна принимать роды у женщин. Но так ли это на самом деле, узнать не удалось, в приемной Волочиской больницы телефонную трубку так никто и не взял.

Татьяна на последние заседания суда не ходила, поскольку уже ждала второго ребенка и для нее все это было слишком травматично.

"Я знаю, что этот человек виновен и что из-за нее произошло такое страшное горе в нашей семье", – говорит Татьяна.

Второго сына Таня уже рожала в Тернополе. Ребенок родился здоровый, но тоже крупный. В тернопольском роддоме прислушались к просьбе молодой мамы и провели кесарево сечение. Все прошло благополучно, родители очень благодарны медикам за сына.

Мы продолжаем следить за тем, чем закончится суд над медиками и кто ответит за смерть малыша.