На Хмельнитчине любители 'русского шансона' искалечили мужчину: новые подробности. Видео

64-летний мужчина, которого в городе Дунаевцы Хмельницкой области избили любители русского шансона, получил черепно-мозговую травму, многочисленные травмы лица и сложный перелом руки. После избиения 25-летним молодым человеком Александр до сих пор находится в нейрохирургическом отделении. По словам врачей, мужчине повезло выжить, а на восстановление у него уйдут месяцы – впереди сложная операция и реабилитация.

Об этом стало известно из сюжета "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Инцидент с избиением пенсионера произошел утром перед минутой молчания по погибшим защитникам Украины и гражданским жертвам войны.

"Люди сидели пьянствовали и включить русский шансон. Я сидел себе со стороны наблюдал. Потом посмотрел на часы – через пол часа должна была начаться минута молчания по погибшим. Я к ним подошел и сказал: ребята, такое дело, выключите пожалуйста музыку, позакрывайте двери", – рассказал Александр.

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После этого на него набросился один из молодых людей, которого зовут Ярослав, а его приятель стоял со стаканчиком в руках и просто наблюдал за избиением мужчины. Выяснилось, что нападавший поселился в Дунаевцах недавно и уже не в первый раз устроил драку, говорят его соседи.

Сейчас Ярослав находится под ночным домашним арестом, а днем может свободно передвигаться. В день нападения правоохранители его опросили и отпустили, а подозрение объявили только через несколько дней.

В Дунаевцах поддерживают Александра, который сделал замечание любителям русской музыки, так как молодежь до сих пор слушает такие песни довольно часто. А сын потерпевшего, который сейчас воюет на Херсонщине, узнав, что отец попал в реанимацию из-за своей проукраинской позиции, взял отпуск и приехал к нему в больницу.

Вся семья Александра возмущена тем, что нападавшего не взяли под стражу, ведь пока будет продолжаться суд, он может нанести вред еще кому-то из горожан или сбежать и избежать наказания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дунаевцах избили местного жителя, который сделал замечание из-за того, что молодые люди публично слушали российский шансон. Мужчина получил ряд ударов ногами и руками. В полиции отметили, что в отношении нападавших открыли уголовное производство.

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