На Хмельнитчине авто сбило пешеходов, погибла 18-летняя девушка. Фото

В Держнянском районе Хмельницкой области водитель водитель Renault Logan сбил двух пешеходов. От полученных травм младшая из них погибла на месте аварии.

Происшествие случилось около 17:20 во вторник, 9 ноября. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в регионе на официальной странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что местом смертельного ДТП стала трасса Хмельницкий – Загонцы – Виньковцы – Дашковцы. Женщины шли между селами Маниковцы и Загонцы, где на них наехал автомобиль.

Видео дня

От удара на белом Renault Logan заметны сильные вмятины. В результате 18-летняя девушка погибла, а старшая женщина 1977 г. р. получила сильные травмы. Обе – жительницы Загонцев.

Пострадавшую доставили в травматологическое отделение больницы, медики оценивают состояние пациентки как средней тяжести.

За рулем авто находился 57-летний житель села Новоселка. Его транспортное средство правоохранители изъяли и переместили на арестплощадку. Все детали происшествия выясняются.

По факту ДТП следователи зарегистрировали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами (до трех лет) или без такового.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове 30-летний водитель ZAZ Daewoo за 20 минут совершил сразу три ДТП. Во всех случаях нарушитель пытался скрыться с места происшествия.