На Херсонщине задержали боевика, участвовавшего в оккупации Крыма и получившего медаль от РФ. Фото

В Херсонской области Служба безопасности Украины задержала бывшего жителя Ялты. Мужчина в 2014 году вступил в так называемый "Ялтинской роты Народной самообороны Крыма".

Боевик с оружием патрулировал украинские города, сообщила пресс-служба СБУ. Злоумышленник также противодействовал мирным акциям на полуострове и запугивал патриотов Украины в Крыму (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Действия мужчины отметила и высоко оценила страна-агрессор – Россия. Так, за содействие Министерство обороны РФ наградило украинца медалью "За возвращение Крыма".

Работники контрразведки СБУ задержали боевика после того, как он приехал в Украину. Ему сразу объявили о подозрении, на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет за создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине организовали сеть по продаже фальшивых сертификатов о вакцинации против COVID-19. Один такой "документ" можно было купить у злоумышленников за 1600 гривен.