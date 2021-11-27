На Херсонщине водителя отправили в тюрьму за сломанный патрульному мизинец

В Херсонской области вынесли приговор мужчине, который сломал мизинец патрульном полицейскому. Ему дали три года и шесть месяцев тюремного заключения.

Об том говорится в Едином государственном реестре судебных решений. Приговор был вынесен 18 ноября Нововоронцовским районным судом Херсонщины.

Установлено, что в декабре 2020 года патрульные заметили автомобиль, у которого не работало освещение заднего номера. Водитель решил не останавливаться, в итоге началась погоня. Когда машину остановили, в ней обнаружили шесть человек, в том числе двух женщин и ребенка. Все взрослые были в состоянии алкогольного опьянения.

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Между одним из патрульных и пассажиром возник конфликт. Последний угрожал сжечь дом правоохранителя, а затем сбил с него нагрудную камеру и схватил за мизинец левой руки, сломав его.

Второй правоохранитель применил против нарушителя газовый баллончик.

Как выяснилось, обвиняемый уже был осужден за кражи и разбой.

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