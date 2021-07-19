На Херсонщине во время патрулирования погиб молодой полицейский. Фото

В ночь на 19 июля на трассе "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" в Херсонской области произошло ДТП, в результате которого погиб 29-летний сотрудник Патрульной полиции. Дмитрий Сапога заступил на смену всего за несколько часов до своей гибели.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульного ведомства в Facebook. У Дмитрия остались родители, а также брат и сестра.

Предварительно известно, что патрульный остановил водителя фуры, который переправлял груз. Водитель другого грузовика DAF выехал на дорогу и, не успев сманеврировать и затормозить, въехал в служебный автомобиль копов, рядом с которым стоял Сапога.

Травмы, которые он получил от наезда транспортного средства, оказались несовместимыми с жизнью. Полиция Херсонской области проводит следствие о причинах смертельного ДТП.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля в Харькове произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате происшествия пострадали пять человек, среди которых двухлетний ребенок.