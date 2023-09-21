На Херсонщине россияне расстреляли молодых супругов: сиротой осталась 2-летняя дочь

На оккупированной части Херсонщины в ночь на 16 сентября российские военные убили молодых супругов за то, что они отказывались сотрудничать с незаконной властью, а также не хотели брать российские паспорта. Сиротой осталась двухлетняя дочь погибших.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Забрали супругов и расстреляли

Трагедия произошла в селе Малые Копани Голопристанской ТГ. Как рассказала знакомая семьи, около часа ночи 16 сентября в дом к 25-летней Анастасии и 34-летнему Валерию Саксаганским ворвались российские оккупанты.

Они забрали с собой мужа и жену. В доме одна осталась 2-летняя Маргарита, дочь Анастасии и Валерия, девочка в то время спала.

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Родители Анастасии утром почувствовали неладное, дозвониться дочери они не могли, поэтому пошли к ним домой. Там была только маленькая девочка.

Позже в лесопосадке неподалеку от села Раденск Олешковской громады нашли тело Насти с пулевыми ранениями.

А в самом селе Копани нашли убитым и Валерия.

Не хотели брать российские паспорта

"Анастасия и Валера не соглашались на сотрудничество с оккупантами. Я знаю, что особенно Настя была в этом плане непреклонной. Они и российские паспорта не брали. Известно, что вместе с российскими паспортами оккупанты сразу выдают и повестки мужчинам", – рассказывает одногруппница по медицинскому училищу Насти Валерия Никитюк.

Настя несколько лет назад закончила Херсонское медицинское училище, устроилась работать в Херсонский городской перинатальный центр медсестрой. Во время оккупации она не могла работать, да и дочка была маленькой. Но говорят, что россияне настаивали на том, чтобы молодая мама шла медиком к ним.

Валерий до начала полномасштабного вторжения был рыбинспектором. Он тоже не сотрудничал с оккупантами, и это очень раздражало их.

"В последнее время в селе репрессии усилились. Всех заставляли повально получать российские паспорта, работать, покоя никому не давали", – рассказал один из местных жителей.

Валерий долго добивался Настю

Знакомые вспоминают о погибших как об очень добрых и отзывчивых людях.

"Настя – она вообще была очень чувствительной к чужому горю, всегда старалась помочь. А по характеру она была человек-праздник. Она была легкой на подъем, всегда поддерживала любые встречи, праздники, пикники. Легко сходилась с людьми", – вспоминает Валерия Никитюк.

Со своим будущим мужем Настя была из одного села.

"Мы с Валерой учились в одном классе. Он был чудесным человеком и надежным другом. Одна из его черт – коммуникабельность, он был душой любой компании, у него были лидерские качества. И еще – он был очень справедливым.

Как и большинство ребят, он играл в футбол, занимался волейболом. И очень любил рыбалку. Он и будущую свою профессию выбрал соответственно своему увлечению. Учился Валера в Херсонском государственном аграрном университете", – рассказывает его одноклассник.

За Настей Валера ухаживал несколько лет, с тех пор как она после 9-го класса поступила в медицинское училище.

"Сначала она не очень обращала внимание на его ухаживания, а потом он все-таки ее покорил. После окончания учебы они обручились, а вскоре сыграли свадьбу. Потом у них родилась Маргарита", – говорит Никитюк.

Но счастье оказалось очень недолгим.

Почему российские захватчики так жестоко поступили с молодыми супругами, в селе объяснить не могут. Большинство оставшихся в оккупации людей боятся говорить на эту тему. Опасаются за Настиных родителей, чтобы у них не отобрали маленькую внучку-сироту.