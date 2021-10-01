На Херсонщине предотвратили заказное убийство фермера: его жизнь 'оценили' в 40 тыс. долларов. Фото

В Херсонской области фермер заказал убийство конкурента. За совершение преступления киллеру пообещали 40 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора. Для задержания заказчика была проведена спецоперация. Правоохранители имитировали исчезновения "жертвы". В результате чего заказчик решил, что "жертву" убили и он передал часть денег за убийство – 9 тысяч долларов.

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Бизнесмена задержали, ему сообщил о подозрении в покушении на умышленное заказное убийство. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Ранее на Херсонщине полицейские освободили из трудовой эксплуатации 13 заробитчан, которых заставляли бесплатно работать на полях местных фермеров. Люди работали по 15 часов в сутки, с рассвета до заката.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Винницей фермер незаконно лишил свободы своего рабочего. Он запер мужчину в сушилке для фруктов внутри зернохранилища, а снаружи засыпал ее зерном.