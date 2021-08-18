На Херсонщине мужчина устроил стрельбу на поле и разгромил технику: в полиции раскрыли детали ЧП

На Херсонщине полицейские задержали 36-летнего мужчину, устроившего стрельбу на поле. Злоумышленник приехал на внедорожнике "Линкольн", угрожал работникам и разгромил им сельскохозяйственную технику.

Правоохранители потратили несколько часов, что разоружить и задержать дебошира. Его поместили в изолятор временного содержания в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В полицию о происшествии первым заявил фермер, обслуживающий поле. По его словам, там стояли поврежденный трактор с прицепом и мопеды, при этом рабочих нигде не было, а их телефоны не отвечали.

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Когда на поле приехала следственно-оперативная группа, со стороны другого поля вышли двое испуганных рабочих. По их словам, неизвестный мужчина на белом внедорожнике сказал, что их работодатель должен ему деньги и начал угрожать. Затем он с помощью металлического прута он начал портить технику и сделал несколько выстрелов в воздух. Рабочие испугались и спрятались в поле с подсолнухами.

Правоохранители заметили автомобиль в селе Диброва, его водитель пытался скрыться. После согласования с прокуратурой полицейские срочно обыскали машину, изъяли оттуда карабин с тепловизором, гильзы, глушитель, прут и мобильные телефоны. Все это отправили на экспертизу.

Ранее злоумышленник был судим за грабеж, угрозу убийством и незаконное завладение автомобилем. Мужчина объяснил, что хотел отомстить своему компаньону по агробизнесу, который поставляет ему некачественные товары. Он якобы постоянно должен ему денег и поэтому между ними возникают конфликты.

Мужчина хотел испортить технику, но точно не знал, на каком из полей она стоит. В результате оказалось, что злоумышленник ошибся полями и нанес ущерб другому фермеру. Решается вопрос о вручении задержанному подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, под Винницей фермер незаконно лишил свободы своего рабочего. Он запер мужчину в сушилке для фруктов внутри зернохранилища, а снаружи засыпал ее зерном.