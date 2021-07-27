На Харьковщине задержали "вора в законе" из России и "авторитета" из Грузии. Фото

В Харьковской области задержан "вора в законе" по прозвищу "Леван Гальский" и "криминального авторитета" при попытке незаконного пересечения границы. Они пытались попасть на территорию Украины с РФ вне пункта пропуска.

Как сообщается на сайте Национальной полиции, полицейским в задержании помогали сотрудники отдела пограничной службы "Тополя" Харьковского пограничного отряда. Нарушителей нашли на поле подсолнухов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

42-летний "вор в законе", который является гражданином России, в мае был включен в санкционный список СНБО. Его сообщником оказался 31-летний "криминальный авторитет" – гражданин Грузии.

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По данным ГПСУ, вместе с ними находился гражданин Украины. В отношении него составили протокол за незаконное пересечение границы и наложили штраф в размере 8500 грн.

Иностранцев задержаны на основании ст.263 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас с ними работают правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 мая президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором было принято решение о применении санкций к представителям криминальных группировок. Были установлены ограничительные меры к 557 так называемым ворам в законе, 542 из которых – иностранцы, 15 – граждане Украины.