На Харьковщине задержали "вора в законе" из России и "авторитета" из Грузии. Фото
В Харьковской области задержан "вора в законе" по прозвищу "Леван Гальский" и "криминального авторитета" при попытке незаконного пересечения границы. Они пытались попасть на территорию Украины с РФ вне пункта пропуска.
Как сообщается на сайте Национальной полиции, полицейским в задержании помогали сотрудники отдела пограничной службы "Тополя" Харьковского пограничного отряда. Нарушителей нашли на поле подсолнухов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
42-летний "вор в законе", который является гражданином России, в мае был включен в санкционный список СНБО. Его сообщником оказался 31-летний "криминальный авторитет" – гражданин Грузии.
По данным ГПСУ, вместе с ними находился гражданин Украины. В отношении него составили протокол за незаконное пересечение границы и наложили штраф в размере 8500 грн.
Иностранцев задержаны на основании ст.263 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас с ними работают правоохранители.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 мая президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором было принято решение о применении санкций к представителям криминальных группировок. Были установлены ограничительные меры к 557 так называемым ворам в законе, 542 из которых – иностранцы, 15 – граждане Украины.
Правоохранители разоблачили и задержали двух самых авторитетных воров в законе, и остановили распространение их преступного влияния. Речь идет о мужчинах по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван", оба попали под санкции СНБО.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в начале июня заявил, что на сегодня в Украине нет ни одного "вора в законе". С начала 2021-го было 34 человека с таким "статусом", а теперь – ноль.