На Харьковщине задержали виновника смертельного ДТП, который три года скрывался от полиции. Фото

В Харьковской области полиция задержала 28-летнего мужчину, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие и более трех лет скрывался от наказания. По его вине летом 2018 года погиб мотоциклист.

Правонарушитель был задержан 14 декабря работниками Управления уголовного розыска на территории города Золочев. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации полиции, авария с участием автомобиля Mitsubishi и мотоцикла ИЖ произошла в июле 2018 года в городе Южное. Тогда водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте происшествия. А водитель легковушки сразу после совершения аварии с места происшествия скрылся.

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Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 8 лет.

Напомним, в Харьковской области водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места происшествия. Тело 43-летней умершей обнаружили правоохранители. Впоследствии виновника аварии удалось задержать.

По данным Патрульной полиции Украины, за десять месяцев 2021 года на Днепропетровщине произошло 12 137 аварий. Из них 1731 – с погибшими и травмированными. В частности, 223 человека стали жертвами этих ДТП, а 2001 получил травму.

В течение октября 2021 года в нашей стране произошло 16 599 ДТП. В них погибли 340 человек и 2615 травмированы.

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