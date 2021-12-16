На Харьковщине задержали подозреваемого в убийстве водителя автобуса: он 4 года скрывался от полиции. Фото 18+

На Харьковщине 16 декабря был задержан 26-летний мужчина, которого подозревают в убийстве водителя автобуса. Ему уже объявили подозрение.

Об этом сообщается на сайте Харьковской областной прокуратуры. Преступление было совершено еще в июне 2017 года в поселке Васищево – подозреваемый все годы скрывался от следствия (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Отмечается, что 19 июня 2017 года автобусной станции "Жихор" мужчина попросил водителя автобуса подвезти его. На обочине перед въездом в село Васищево тот попросил водителя остановить транспорт. Он подошел к жертве, достал нож и нанес множество ударов.

По данным следствия, подозреваемый часто ездил на данном автобусе. Между ним и водителем сложились неприязненные отношения из-за отношения последнего к пассажирам.

Расследование ведется по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

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