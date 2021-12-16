На Харьковщине задержали подозреваемого в убийстве водителя автобуса: он 4 года скрывался от полиции. Фото 18+

Юрий Сергиенко
Расследования
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На Харьковщине задержали подозреваемого в убийстве водителя автобуса: он 4 года скрывался от полиции. Фото 18+

На Харьковщине 16 декабря был задержан 26-летний мужчина, которого подозревают в убийстве водителя автобуса. Ему уже объявили подозрение.

Об этом сообщается на сайте Харьковской областной прокуратуры. Преступление было совершено еще в июне 2017 года в поселке Васищево – подозреваемый все годы скрывался от следствия (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Задержание подозреваемого.
Видео дня

Отмечается, что 19 июня 2017 года автобусной станции "Жихор" мужчина попросил водителя автобуса подвезти его. На обочине перед въездом в село Васищево тот попросил водителя остановить транспорт. Он подошел к жертве, достал нож и нанес множество ударов.

Убийство было совершено в поселке Васищево еще в 2017 году.

По данным следствия, подозреваемый часто ездил на данном автобусе. Между ним и водителем сложились неприязненные отношения из-за отношения последнего к пассажирам.

Подозреваемый в убийстве водителя автобуса.

Расследование ведется по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Мужчина зарезал водителя автобуса.

Внимание, фото 18+

Мужчина зарезал водителя автобуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 декабря во Львовской области во время семейной ссоры мужчина убил свою 31-летнюю беременную жену. После случившегося он пытался покончить с собой.

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