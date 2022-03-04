На Харьковщине ВСУ перешли к контрнаступлению: уничтожен мотострелковый полк РФ

Вооруженные силы Украины остановили российских оккупантов на Харьковщине и даже перешли в контрнаступление. Враг несет большие потери, а те, кто очень хочет остаться в живых – сдаются в плен.

Об этом в пятницу, 4 марта, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире украинского телемарафона. По его словам, украинские защитники отодвинули армию РФ, которая потеряла почти все наступательные ресурсы и понимает, что уже не сможет прорваться.

Синегубов считает, что оккупанты осознают, что фактически проиграли войну за Харьков: "Им ничего не остается, кроме коварной стрельбы по жилым массивам, по центру города. У нас продолжаются артобстрелы целый день, ракетные также".

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Он также рассказал, что подразделения ВСУ почти полностью уничтожили 488-й мотострелковый полк РФ (в/ч 12721, м.д. Клинцы). А те, кому повезло выжить, в том числе командир реактивной батареи, бросили оружие и сдались в плен.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на пятницу, 4 марта, на территорию Украины зашло 92% войск РФ, которые были сконцентрированы у наших границ перед полномасштабным вторжением.

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