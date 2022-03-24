На Харьковщине вертолетчик РФ промахнулся и уничтожил позиции оккупантов вместе с личным составом

Российские оккупанты понесли очередные потери в Харьковской области. Вражеский вертолет умудрился ударить по своим же позициям.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram-канале вечером в четверг, 24 марта. "Утром российский вертолет "качественно отработал" свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогане", – написал он.

Синегубов уточнил, что именно эти оккупанты постоянно обстреливали Харьков, используя артиллерийское вооружение и реактивные системы залпового огня.

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"Надеемся, что это не последний случай самоуничтожения российских оккупантов. Наши же Вооруженные силы Украины не теряют бдительности и защищают Харьковщину!" – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, за месяц полномасштабной войны против Украины погибло уже почти 16 тысяч российских оккупантов. Также враги потеряли около 530 танков, почти 1600 боевых бронированных машин, 108 самолетов и 124 вертолета.

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