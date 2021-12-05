На Харьковщине в многоэтажке сорвался лифт с людьми, есть пострадавшие. Видео

В субботу вечером, 4 декабря, в пригороде Харькова Песочине в многоэтажке сорвался лифт с людьми. Кабина пролетела восемь этажей вниз.

ЧП произошло около 22:30 по адресу Набережный въезд, дом 4, подъезд 4. Об инцидент сообщили в местном Telegram-канале "ВЕХА (Харьков)" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Лифт сорвался с восьмого этажа и остановился ниже отбойников, расположенных на первом этаже дома.

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Известно, что в кабине находились трое людей: ребенок и двое мужчин. Пассажиры в результате удара получили ушибы, на место инцидента вызвали медиков скорой, которые оказали помощь пострадавшим.

На вызов прибыли также правоохранители и представители службы, которая обслуживает лифты. Причины падения кабины выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе в Харькове на улице Гвардейцев Широнинцев на шестом этаже жилого дома оборвался лифт. За секунду до этого из него успела выйти семья с младенцем, а коляска осталась в кабине.