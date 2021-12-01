На Харьковщине сильный ветер повалил дерево, погибла женщина

Во вторник, 30 ноября, в Харьковской области из-за сильного ветра на женщину рухнуло дерево. В результате полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Трагедия произошла на территории села Великий Бурлук Великобурлуцкой объединенной территориальной общины. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.

В облгосадмиистрации уточнили, что погибшая была 1948 года рождения. Инцидент произошел на территории частного двора.

"В результате непогоды (сильный ветер) на территории частного двора упало на женщину дерево. В результате происшествия, женщина, 1948 г.р. погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении ОГА.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 1 декабря оккупированный полуостров Крым засыпало снегом. Там ухудшились погодные условия, налетел ураганный ветер, валявший деревья и сносящий крыши.

Напомним, 1 декабря на дорогах Киева утренний снегопад спровоцировал многочисленные пробки. Проблемы с движением были зафиксированы на правом и левом берегу столицы.

В последние два дня снегопады также накрыли украинские Карпаты, температура воздуха там упала до -12 градусов, а видимость была ограничена до 40 метров.